Esordisce con un giovedì da 34 gradi registrati nel centro di Udine, l’ordinanza caldo, firmata ieri a livello regionale per ridurre l’esposizione dei lavoratori alle elevate temperature della stagione estiva. Indetto lo stop delle attività dalle 12:30 alle 16 in cantieri edili e stradali, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non sufficientemente climatizzati.