Via le siepi, più sicurezza: cambia il Parco Martiri delle Foibe

Meno siepi e più sicurezza: il Parco Martiri delle Foibe, al cui interno si terrà la cerimonia prevista per il Giorno del ricordo del 10 febbraio, è al centro di un intervento che punta a restituire ai cittadini uno spazio verde più fruibile e accogliente. In questi giorni sono infatti in corso lavori di sistemazione dell’area verde, inseriti in un piano più ampio di riqualificazione dei parchi cittadini promosso dal Comune di Udine.

L’intervento prevede la rimozione di arbusti ormai vetusti e fuori contesto, che limitavano la visibilità e l’accessibilità dell’area, e la piantumazione di circa dieci nuove alberature. Una scelta condivisa con il Comitato spontaneo del quartiere, nata anche dalle segnalazioni dei residenti.

Accanto alla cura del verde, l’amministrazione sta progettando ulteriori miglioramenti: nuovi arredi urbani, aree gioco rinnovate e interventi sui percorsi e sui marciapiedi per facilitare l’accesso al parco.

«Vogliamo spazi sempre più aperti, sicuri e accoglienti – spiega l’assessore al Verde pubblico Ivano Marchiol –. Non si tratta di interventi spot, ma di una programmazione costante che vede i parchi come luoghi di incontro e benessere».

In altri parchi cittadini gli interventi sono già completati, altri sono in fase di ultimazione. Tra quelli recentemente conclusi spiccano quelli nell’area verde “Mc Bride” di via San Daniele, dove sono state rimosse attrezzature obsolete e installati nuovi giochi, e nelle aree di via Monte Forno–via Monte Lussari e di via Monte Arvenis, dedicate alle Portatrici Carniche, che oggi dispongono di nuove attrezzature ludiche laddove prima non erano presenti, restituendo spazi di socialità ai residenti.

Sono invece in fase di completamento o appena terminati altri interventi significativi. A Laipacco, nell’area dell’ex scuola Deledda, sta nascendo la prima vera area verde del quartiere: uno spazio completamente nuovo, dotato di giochi in legno, arredi, punti di sosta e di incontro, che verrà aperto al pubblico una volta concluse le ultime sistemazioni. In via Dante, il giardino storico Giovanni Pascoli è stato oggetto di una manutenzione profonda del verde e degli arredi, realizzata anche grazie alla collaborazione con l’associazione “I Nostri Diritti”, mentre nell’area di San Rocco, al Patriarcato di Aquileia, sono stati installati nuovi giochi, in attesa del completamento della pavimentazione antitrauma non appena le condizioni climatiche lo consentiranno.

Accanto agli interventi in corso, sono già programmati a breve termine nuovi lavori. Nell’area verde “Collodi” di San Osvaldo è prevista una completa sostituzione delle attrezzature ludiche, con un cantiere che partirà tra febbraio e marzo. Entro la primavera è inoltre atteso il rifacimento della superficie del campo da tennis dell’area verde “Alpi e Hrovatin” di via Melegnano, oggi fortemente usurato.

Un insieme di interventi diffusi che si affianca ai grandi progetti di riqualificazione già avviati o in fase di progettazione, come quelli del Parco Ricasoli, del Parco del Cormor, del Parco Saba e della nuova area verde a servizio della palestra di Laipacco. Un’azione complessiva che conferma l’attenzione dell’amministrazione per il verde urbano come elemento fondamentale di qualità della vita, coesione sociale e vivibilità dei quartieri.