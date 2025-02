Via libera alla bretella di Barbeano: ci vorranno 700 giorni per costruirla

Un’opera attesa da decenni si appresta a diventare realtà. E’ la bretella di Barbeano, il cui iter di aggiudicazione, come annunciato da Fvg Strade, è ormai in fase di completamento. Un’opera destinata a migliorare significativamente la mobilità e la sicurezza stradale del territorio spilimberghese, finalmente si avvia verso la sua realizzazione concreta.

L’intervento, che prevede una durata di 720 giorni, parte dalla della viabilità tra la Cimpello-Sequals e la sr464 che collega Maniago a Udine. Rappresenta un nodo strategico per il miglioramento dei collegamenti tra le principali arterie viarie della regione. L’opera contribuirà a fluidificare il traffico e a ridurre l’impatto ambientale generato dalla congestione viaria nel centro abitato di Spilimbergo.

Dal punto di vista tecnico, la bretella avrà una lunghezza complessiva di 2 chilometri. Il progetto prevede la costruzione di due rotatorie principali, pensate per garantire una maggiore fluidità del traffico e minimizzare i tempi di attesa.

Il tracciato si svilupperà attraverso una serie di opere strutturali studiate per adattarsi alle caratteristiche del territorio. I primi tratti, a ovest, saranno realizzati in rilevato. Per superare alcuni ostacoli naturali e infrastrutturali, saranno costruite due gallerie artificiali. Inoltre, verrà realizzato un sottopasso per dare continuità alla strada vicinale Pra del Bosco e saranno predisposte sette piazzole di sosta distribuite lungo il percorso.

“Desidero ringraziare l’amministrazione regionale – sono le parole di Simone Bortolotti, presidente di Fvg Strade – per aver stanziato le risorse necessarie alla realizzazione di questo progetto, e il nuovo Consiglio d’amministrazione della società che rappresento”.