Via libera alla rotonda e parcheggio fuori dal casello di Gemona A23

Una rotatoria e un parcheggio di interscambio saranno realizzati difronte al casello autostradale di Gemona del Friuli. L’atteso via libera è arrivato oggi con la convenzione stipulata tra Autostrade per l’Italia SpA, Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli (Cosef), l’EDR di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Dopo l’approvazione da parte del Ministero, Autostrade per l’Italia consentirà a Cosef la realizzazione degli interventi che collegheranno l’uscita autostradale della A23 Gemona-Osoppo con la SP49 Osovana bis. “Un’opera tanto attesa soprattutto per una questione di sicurezza stradale ma che va anche ad agevolare l’economia e il turismo della nostra regione”, ha commentato l’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante. L’infrastruttura si inserisce in una zona strategica e andrà a ridurre il rischio di incidentalità nell’innesto tra l’uscita dell’autostrada e la strada in gestione dell’Edr.

L’intervento sarà realizzato dal Cosef che, una volta ultimati i lavori, cederà alla Regione la gestione della rotonda attraverso l’Edr di Udine; resterà invece in capo al Consorzio l’esercizio del parcheggio di interscambio.