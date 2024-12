Via Pieri e via del Cotonificio, a Udine, verranno chiuse al traffico martedì mattina per permettere la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale della nuova pista ciclabile che collega le due strade. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e nel minor tempo possibile, l’amministrazione comunale ha reso noto che la viabilità sarà interdetta solamente la mattina della vigilia, dalle 9 alle ore 13.