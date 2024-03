Viabilità: Amirante, sicurezza prioritaria lavori strada per Clauzetto

“In merito all’intervento sulla strada che porta a Clauzetto finora sono state osservate le tempistiche e completate correttamente tutte le fasi necessarie dal punto di vista tecnico. Il geologo incaricato ha ribadito che la frana, anche in gennaio, ha continuato a muoversi e non ha ancora smesso, rappresentando pertanto una seria minaccia sia per gli operai del cantiere che per i cittadini. Dopo le piogge dell’ultimo periodo, la terra si è compattata solo giovedì scorso e per queste motivazioni il professionista ha chiesto un ulteriore sopralluogo. Come abbiamo sempre ribadito, l’obiettivo è di riaprire la strada prima di Pasqua”.

L’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante fa il punto sui lavori lungo la strada della Val Cosa che conduce a Clauzetto, interrotta da una frana a dicembre.

“Il tombotto – spiega Amirante – è assolutamente adeguato ma necessita dell’eliminazione in totale sicurezza di uno strato di terra la cui definizione è ancora in fase di valutazione. Bisogna ricordare che questo spostamento di materiale terroso è puntualmente disciplinato da precise norme sulle terre e rocce da scavo. Si tratta – afferma l’esponente dell’Esecutivo regionale – di materia di carattere ambientale e l’iter autorizzativo è tuttora in corso”.

“Stiamo parlando di un’operazione complessa che non può essere realizzata mettendo a rischio chi lavora su questo sito e che comunque contiamo venga effettuata entro la prossima settimana”.

“Contestualmente – aggiunge l’assessore – saranno collocati i sensori che consentiranno di ripristinare la regolare percorribilità dell’arteria in assoluta sicurezza entro il prossimo 29 di marzo, prima delle festività pasquali”.

“La massima cautela nell’esecuzione di questi lavori, che non possono essere portati avanti nel fine settimana, e l’incolumità delle persone sono imprescindibili. La sicurezza – sottolinea con forza Amirante – è più importante della riapertura di qualsiasi strada e del collegamento di un borgo che, comunque, non è isolato”.

“Con i tecnici stiamo inoltre individuando un’alternativa che possa essere ultimata in tempi più brevi rispetto alla realizzazione di una nuova strada. Soluzioni – conclude l’esponente della Giunta Fedriga – che andranno certamente valutate insieme ai rappresentanti dell’amministrazione e ai cittadini”.