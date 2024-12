Viabilità, consegnati lavori sghiaiamento SR251 Valcellina

“La sicurezza della viabilità della SR 251 e il ripristino del Lago di Barcis sono priorità strategiche. Le opere di sghiaiamento in somma urgenza, consegnate oggi, e i futuri interventi ci permetteranno di proteggere le comunità locali, favorire lo sviluppo economico e garantire un sistema infrastrutturale efficiente”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante oggi a Barcis per la consegna dei lavori di sghiaiamento in due punti lungo un tratto della strada regionale 251 della Valcellina, a monte del lago.

La firma dell’atto si è tenuta in municipio alla presenza del sindaco di Barcis Claudio Traina.

Amirante ha voluto ribadire “l’impegno della Giunta regionale per risolvere le criticità che affliggono la viabilità della SR 251. Il duplice obiettivo è assicurare la percorribilità della strada, spesso interrotta da fenomeni meteo, anche non particolarmente eccezionali, e avviare in sicurezza le opere di sghiaiamento del Lago di Barcis, in un momento in cui il lago è asciutto e consente di lavorare in tempi rapidi”.

“La situazione attuale rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza del territorio e l’accessibilità ai servizi essenziali – ha sottolineato l’assessore -. Per affrontare queste urgenze, la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha reperito un importo pari a circa 1,5 milioni di euro da destinare a due interventi prioritari: un intervento di somma urgenza per la rimozione delle ghiaie accumulate in due punti della strada e l’avvio della progettazione di una viabilità alternativa alla SR 251, sul versante destro del lago”.

Durante l’incontro tenutosi lo scorso 14 novembre nel municipio di Barcis, alla presenza delle amministrazioni locali, di FVGStrade, della Magnifica Comunità delle Dolomiti Friulane e di altri enti coinvolti, erano infatti emerse due priorità: la rimozione dei sedimenti ghiaiosi che, innalzando il livello del lago, aumentano la frequenza delle esondazioni e mettono a rischio la viabilità della SR 251; la progettazione di una viabilità alternativa sul versante destro del lago per migliorare l’accessibilità e fluidificare i flussi veicolari, specialmente dei mezzi pesanti coinvolti nelle future operazioni di sghiaiamento.

A seguito della segnalazione di FVGStrade, sono stati individuati due punti più critici lungo il tratto compreso tra il km 70+550 (galleria Varma) e il km 72+150 (località Arcola), dove l’accumulo di ghiaia nel greto del torrente Cellina ostruisce i tombini sottostanti la carreggiata, aumentando significativamente il rischio di esondazioni. L’ultimo episodio, verificatosi il 27 settembre scorso, ha causato gravi danni e la temporanea chiusura della SR 251, che rappresenta l’unico collegamento stradale per le comunità dell’Alta Valcellina.

Complessivamente, verranno sghiaiati 50mila metri cubi di ghiaia in due lotti da 25mila metri cubi ciascuno, in circa 4 mesi di lavori, per un importo complessivo di poco inferiore a 1,5 milioni di euro.

“Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio, che punta a risolvere definitivamente le criticità viarie della SR 251, tutelando il territorio e rispondendo con urgenza alle esigenze dei cittadini” ha concluso Amirante.