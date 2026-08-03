Viaggio all’interno del rinato Palazzo di Provino Valle

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo oltre trent’anni di abbandono, l’ex scuola di via di Toppo si prepara al taglio del nastro: l’edificio progettato nel 1923 dall’architetto Provino Valle è stato completamente recuperato e diventerà la nuova sede del CPIA, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

La struttura, tutelata dalle Belle Arti, è stata oggetto di un intervento da 4,6 milioni di euro realizzato dalla ditta Mazale costruzioni di Sedegliano. I lavori, iniziati nel settembre 2024, hanno riguardato il consolidamento dell’edificio, gli impianti, l’efficientamento energetico e il rifacimento completo del tetto, una delle fasi più complesse del cantiere. La gru che per quasi due anni ha dominato il cantiere è stata rimossa questa mattina. Le aule sono già state arredate: sono dotate di banchi e lavagne digitali. Nove gli spazi destinati alla didattica, oltre agli uffici e ai locali di servizio.

“Il CPIA non è la scuola degli stranieri, è la scuola per adulti – sottolinea Pirone -. Offre alfabetizzazione linguistica, digitale, corsi di lingue e percorsi di formazione continua aperti a tutti”.

La nuova sede permetterà al Centro, oggi ospitato in via Diaz in condivisione con l’Uccellis, di avere finalmente spazi dedicati. “La scuola è un grande strumento di cittadinanza – aggiunge l’assessore -. È una leva di crescita, inclusione ed emancipazione”.