Viaggio nei capannoni abbandonati dove viveva il giovane disperso in mare

Dormiva in questi magazzini abbandonati da decenni e a pochi passi dal salotto buono di Trieste il ragazzo straniero di 24 anni disperso in mare dalle 4 di martedì mattina. Siamo nei magazzini del Comune di Trieste adiacenti al Molo IV, da un mese diventati luogo dove i migranti in attesa di essere inseriti nel circuito di accoglienza si sono spostati da quando ha iniziato a girare la voce che il silos verrà sgomberato a breve. Oltre ai richiedenti asilo ci sono anche stranieri senza fissa dimora. Il 24enne con altri amici e almeno una ragazza triestina ha fatto una festa in cui hanno bevuto molto. Alle 4, come testimoniato dalle telecamere, la bravata di gettarsi in mare proprio nel bacino tra i moli terzo e quarto. Poche bracciate e poi è scomparso davanti agli occhi degli amici. I ragazzi si sono liquidati la ragazza ha chiamato i soccorso. Subito la capitaneria di porto con i pompieri hanno iniziato a cercare questo giovane ma di lui non ci sono più tracce. Oggi è stato anche scandagliato il fondale della zona con un robot marino ma nessuna traccia. Le acque sono tornate limpide dopo le piogge dei giorni scorsi e proprio dove il giovane si è tuffato sfocia anche uno dei tanti torrenti che scorrono sotto la città fino al mare. Le motovedette e i mezzi dei pompieri intorno alle 12 hanno dovuto spostarsi sull’emergenza di Grado e dunque le ricerche di fatto si sono interrotte. Intanto la vita nei magazzini prosegue come se nulla fosse e i pochi che rispondono alle domande alla fine dicono di non sapere niente. GUARDA IL VIDEO