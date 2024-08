Viaggio nel porto vecchio di Trieste: la nuova casa dei migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è chi dorme nonostante la mattinata sia ben che inoltrata, chi invece cerca refrigerio vicino al mare. I magazzini del porto vecchio di Trieste sono sempre più la casa degli ultimi, di chi sta attendendo di essere accolto nel circuito di accoglienza o di chi ha ottenuto il permesso di soggiorno e deve ancora decidere cosa fare. In pratica quelli che erano gli inquilini del silos dopo lo sgombero si sono spostati da queste parti. Sono circa una cinquantina gli abitanti dei magazzini abbandonati e sono divisi per etnie, da un lato i pakistani e poi gli afgani e i nord africani. Non tutti sono migranti, alcuni vivono ormai stabilmente a Trieste e hanno scelto i magazzini abbandonati proprio per non essere rintracciati dalle forze dell’ordine. Nella zona in realtà ci sono diverse telecamere e anche il cantiere che sta riqualificando i viali del porto vecchio, oggi porto vivo, e a breve arriveranno i mezzi pesanti per avviare la costruzione dei sottoservizi. I numeri degli arrivi dalla rotta balcanica intanto restano bassi rispetto allo scorso anno, complici i controlli sui confini, e il sistema di accoglienza sembra reggere seppur con qualche ritardo nell’ingresso al campo di Prosecco primo location che ospita i richiedenti asilo che devono dormire all’addiaccio, in prevalenza in piazza libertà per alcuni giorni.