Viale Volontari chiusa per la Cena in bianco, disagi per residenti e lavoratori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Polemiche a Udine a seguito dell’allestimento della cena in bianco in una delle arterie principali della città. Il picnic Di Punto in bianco è stato infatti organizzato nella principale porta a nord di Udine, ovvero viale Volontari della Libertà. La strada da questa mattina presentava transenne e da piazzale Osoppo a via Nimis, con deviazioni che hanno causato disagi per gli automobilisti che volevano allontanarsi o avvicinarsi al ring cittadino.

Non sono mancate le polemiche per la scelta della location. Lamentele di lavoratori e residenti sono state raccolte dal consigliere di minoranza Loris Michelini, che boccia la scelta del luogo. “Esercenti e cittadini recriminavano un forte disagio per non essere stati nemmeno avvisati della “, ha spiegato il capogruppo di Identità civica che sul tema ha depositato un’interrogazione. La speranza, ha precisato Michelini, è che la giunta eviti simili errori per anni a venire, coinvolgendo anche i rappresentanti delle categorie e i residenti.

Della stessa opinione anche il consigliere di opposizione Luca Onorio Vidoni. “Il bell’evento non può trasformarsi in un ostacolo”, ha riferito il capogruppo di Fratelli d’Italia. “Esistono sedi ben più idonee a ospitare questo tipo di appuntamenti, capaci di offrire la stessa atmosfera senza paralizzare la viabilità”, ha riferito Vidoni.

La cena ‘all white’ richiama ogni anno migliaia di commensali. Le edizioni precedenti erano state organizzate in vie e piazze più centrali, come Piazza Matteotti, via Mercatovecchio, Piazza Duomo, via Aquileia e Piazza Primo Maggio, che lo scorso anno fu invasa da oltre 4000 partecipanti.