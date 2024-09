Il viceministro Sisto in Fvg: per il personale dei tribunali accordo con la Regione, Pordenone in forte difficoltà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Percorsi di recupero per ridurre il numero di detenuti e poi un accordo con la Regione per il personale del tribunale di Pordenone oggi in particolare sofferenza. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto è stato in vista a Pordenone e Trieste dove ha incontrato il presidente del tribunale del capoluogo della destra Tagliamento, Rodolfo Piccin e il Procuratore Pietro Montrone e nel capoluogo giuliano la Corte d’Appello con il presidente Sergio Gorjan e con il Procuratore generale Carlo Maria Zampi. Sul tema carcere il nodo del sovraffollamento è noto e Forza Italia, contraria a indulto e amnistia, ha una proposta…

Per San Vito si partirà con i lavori a breve, il viceministro non ha indicato date precise, mentre sul tema del personale dei tribunali. Su Pordenone l’obiettivo è una convenzione ministero regione per attingere alla graduatorie regionali.