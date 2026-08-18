Vicentini: ‘Mobilitazione spontanea in scenario apocalittico’

GUARDA IL VIDEO Dopo le piogge, il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini tira un sospiro di sollievo. I residenti di Pissebus hanno potuto fare rientro nelle proprie case, è stata riaperta la strada per Illegio e l’aria è tornata respirabile. Nel pomeriggio sarà chiuso il comitato di emergenza e inizierà la conta dei danni. Il primo cittadino ringrazia tutti coloro che si sono spesi per aiutare la comunità: ‘Una mobilitazione spontanea – dice – in uno scenario apocalittico. Una gara di solidarietà che mi ricorda quanto successo 50 anni fa dopo il terremoto’.