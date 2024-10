L’ex vicequestore di Udine Giovanni Belmonte a processo per prostituzione minorile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giovanni Belmonte, già vicequestore a Udine, torna al centro della bufera. E per la medesima ipotesi di reato: prostituzione minorile. L’ex dirigente della Divisione amministrativa della Questura del capoluogo friulano è imputato in Tribunale a Udine. E’ accusato di aver ottenuto nel 2020 da una straniera residente fuori regione, allora 17enne, una decina di prestazioni sessuali in cambio di denaro e altre utilità come regali, vestiti, ricariche postepay e inviti a cena. Stamattina si è tenuta la seconda udienza dibattimentale del procedimento. La prima, a porte chiuse, è stata celebrata a giugno.

Nel febbraio di due anni fa il 57enne finì agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Bologna e fu sospeso dal servizio. L’accusa: aver consumato rapporti sessuali con una minorenne in cambio di denaro. Nei mesi successivi la sua posizione fu archiviata e i domiciliari revocati: si trattava di uno scambio di persona. Allora Belmonte fu dapprima sospeso dal servizio e, dopo il reintegro, fu trasferito alla Questura di Treviso, dove tutt’ora opera nell’ambito della Divisione amministrativa.

La vicenda che vede Belmonte oggi imputato ha origine proprio dalle indagini condotte nel 2022 dalla Procura di Bologna. Allora il pm sequestrò alcuni cellulari in uso a Belmonte e all’interno di uno di questi fu trovata una chat con la ragazza. Più di 7mila i messaggi scambiati dai due: il primo fu risale al marzo 2021, quando la giovane era maggiorenne da qualche mese. Il fascicolo è stato poi trasmesso dalla Procura di Bologna a quella di Trieste, competente per il tipo di reato. Successivamente il gup di Trieste ha rinviato a giudizio Belmonte davanti al Tribunale collegiale di Udine, competente per territorio. Oggi in aula hanno testimoniato il tecnico che ha estratto la chat dal cellulare e il funzionario di polizia di Trieste che si è occupato delle indagini.

Durante l’udienza, la moglie di Belmonte – rappresentata dall’avvocato Carlo Monai – ha chiesto di potersi costituire parte civile a processo in corso perché venutane a conoscenza dopo l’avvio. I giudici hanno respinto l’istanza poiché, in quanto persona danneggiata, avrebbe dovuto avanzare la richiesta nei termini previsti dalla legge.

