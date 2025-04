Ecco il video promo della Marvel per Thunderbolts realizzato a Palmanova

CLICCA QUA PER VEDERE IL VIDEO

Esce domani nei cinema l’ultimo film realizzato dalla Marvel Cinematic Universe. La pellicola si intitola ‘Thunderbolts*’ ed è dedicata al gruppo di antieroi composto da ex supercriminali, tra i quali, però, non sarà presente Barone Zemo. Proprio per il lancio del lungometraggio, la Marvel Italia nei giorni scorsi ha realizzato un video a Palmanova. Il promo è stato pubblicato proprio questa mattina sulle loro piattaforme social.

Gli interpreti dell’atteso film diretto da Jake Schreier sono: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

