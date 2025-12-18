  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Videosorveglianza, quando la minaccia è interna
Aggressione ad arbitro di calcio a 5, maxi squalifica di 5...
Furti in casa, svaligiate quattro abitazioni in Friuli
Uomo senza vita in un lago di sangue
Muore in casa a Resia, trovato tra i suoi cani affamati
Vacanze di Natale, traffico da bollino rosso in autostrada
Premio Nicola Turello: assegnate oggi le tre borse di studio AUSIR
Dalla Regione quasi 600mln per progresso digitale Fvg
Friulia: Zilli, aumento capitale aiuto per imprese in difficoltà
Agricoltura: Zannier, fondamentale approccio laico su temi ambientali
Videosorveglianza, quando la minaccia è interna

Il pericolo può arrivare da installatori infedeli o da telecamere fai-da-te messe in rete ma poco protette
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Il caso dell’installatore di telecamere di sicurezza arrestato per detenzione di materiale pedopornografico in Friuli ha aperto molti dubbi sulla vulnerabilità degli impianti di videosorveglianza, in azienda o nelle abitazioni private. Un impianto pensato per proteggere potrebbe infatti trasformarsi in uno strumento di controllo illecito se finisce nelle mani sbagliate. Il caso emerso in provincia di Udine ha messo in discussione la percezione di sicurezza legata ai sistemi di videosorveglianza, soprattutto quando a tradire la fiducia è proprio chi li installa o li gestisce.

Il rischio, spiegano gli esperti, non può mai essere azzerato, ma può essere fortemente ridotto scegliendo operatori affidabili e soluzioni tecnologiche adeguate. Secondo il security manager Marco Cavalli, molto dipende dalla qualità del sistema. «Gli impianti professionali più complessi – sottolinea – sono dotati di protocolli di controllo e di alert automatici che segnalano accessi anomali o tentativi di intrusione, permettendo interventi rapidi e tracciabili».

Ben più vulnerabili risultano invece i sistemi auto-installati e collegati alla rete senza adeguate protezioni. In questi casi, avverte Cavalli «un hacker esperto potrebbe entrare con facilità nel sistema». Affidarsi a professionisti qualificati resta quindi la prima vera garanzia per tutelare la privacy.

