Videosorveglianza, quando la minaccia è interna

Il caso dell’installatore di telecamere di sicurezza arrestato per detenzione di materiale pedopornografico in Friuli ha aperto molti dubbi sulla vulnerabilità degli impianti di videosorveglianza, in azienda o nelle abitazioni private. Un impianto pensato per proteggere potrebbe infatti trasformarsi in uno strumento di controllo illecito se finisce nelle mani sbagliate. Il caso emerso in provincia di Udine ha messo in discussione la percezione di sicurezza legata ai sistemi di videosorveglianza, soprattutto quando a tradire la fiducia è proprio chi li installa o li gestisce.

Il rischio, spiegano gli esperti, non può mai essere azzerato, ma può essere fortemente ridotto scegliendo operatori affidabili e soluzioni tecnologiche adeguate. Secondo il security manager Marco Cavalli, molto dipende dalla qualità del sistema. «Gli impianti professionali più complessi – sottolinea – sono dotati di protocolli di controllo e di alert automatici che segnalano accessi anomali o tentativi di intrusione, permettendo interventi rapidi e tracciabili».

Ben più vulnerabili risultano invece i sistemi auto-installati e collegati alla rete senza adeguate protezioni. In questi casi, avverte Cavalli «un hacker esperto potrebbe entrare con facilità nel sistema». Affidarsi a professionisti qualificati resta quindi la prima vera garanzia per tutelare la privacy.