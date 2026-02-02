Vigili del Fuoco, dolore e sgomento per la morte di Carlo Notari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un dolore profondo per un collega appena arrivato ma già amato da tutti. Nella Caserma dei Vigili del fuoco di Trieste, dove Carlo Notari, morto ieri a Casera Razzo travolto da una valanga, era arrivato il 13 ottobre ci sono le bandiere a mezz’asta, mentre i colleghi del suo turno hanno lavorato tutta la notte con la morte nel cuore.

Il comandante regionale, Luigi Giudice, ha incontrato i familiari a Tolmezzo questa mattina e poi ha ricordato il giovane collega.

Il capo turno Roberto lo ricorda così: «Carlo era un ragazzo in gamba e volenteroso. Sarebbe diventato un ottimo Vigile del Fuoco, aveva legato subito con tutti i colleghi del turno». Alessandro, uno dei vigili che fin da subito aveva stretto amicizia con lui, racconta: «Carlo era un ragazzo d’oro, affettuoso, un alpinista espertissimo. Voleva crescere come Vigile del Fuoco ed era particolarmente interessato al settore SAF (Speleo Alpino Fluviale). Non era uno che stava ad aspettare la chiamata per uscire: chiedeva, voleva imparare, crescere professionalmente. Avrebbe avuto un futuro brillante e una carriera piena di soddisfazioni».