Vigili del Fuoco e forze di polizia, gravi carenze di personale in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia scontano una carenza di 230 unità mentre sono diverse centinaia gli agenti di polizia mancanti in tutte le Questure della regione. Sono solo alcuni dati che evidenziano le necessità numeriche delle forze di sicurezza sul territorio: numeri allarmanti riguardano gli organici dei Vigili del Fuoco come denuncia Cgil Fp: “Nel 2023 sono stati effettuati 37400 interventi da 950 colleghi, nonostante siamo sotto organico di 230 unità, di cui 49 solo nella provincia di Gorizia” evidenzia il sindacato, che lamenta anche l’assenza della copertura di assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo anticipare in prima persona le spese relative. Situazione di carenza organica anche tra le forze dell’ordine.

Raffaele Padrone della Fsp evidenzia: “Nella sola Polizia di Stato in Italia mancano circa 33-35 mila uomini, numeri che pesano anche in Friuli Venezia Giulia: nella sola Questura di Pordenone negli ultimi cinque anni sono mancate all’appello 100 unità, ma anche nelle altre Questure – sottolinea Padrone – la situazione non è molto dissimile. Il vero problema, conclude, sarà il 2025 quando ci sarà un altissimo numero di pensionamenti in regione”.