Vigili in agitazione, confronto con i sindacati il 2 settembre

È fissato per il 2 settembre il confronto tra il Comune di Udine e le rappresentanze sindacali della Polizia locale. L’incontro, già programmato da tempo, servirà ad affrontare le questioni organizzative ed economiche al centro dello stato di agitazione proclamato dalla Uil Fp Fvg, a partire dall’impiego degli agenti nei servizi allo Stadio Friuli.

Palazzo d’Aronco precisa che l’utilizzo della Polizia locale nei servizi di ordine pubblico compete esclusivamente al Questore e che la relativa indennità è a carico del Ministero dell’Interno. Proprio sul futuro impiego degli operatori è già in corso un’interlocuzione con la Questura.

“La tutela dell’incolumità degli agenti è una priorità”, afferma l’assessora Rosi Toffano. Il Comando sta intanto integrando i dispositivi di protezione con dotazioni antitaglio e balistiche. “Affronteremo le questioni di nostra competenza, comprese quelle economiche e organizzative”, aggiunge l’assessore al Personale Andrea Zini.