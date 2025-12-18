Villa Manin celebra Renzo Tubaro e la sua identità del Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Villa Manin rappresenta il centro della nostra visione per il futuro della cultura del Friuli Venezia Giulia. Qui, mentre l’esedra ospita capolavori dell’arte internazionale con la mostra ‘Confini’, la dimora padronale accoglie uno dei grandi figli della nostra terra, un protagonista del Novecento friulano come Renzo Tubaro. Conoscere la sua opera significa conoscere noi stessi, i nostri paesaggi, i volti e la storia delle nostre comunità”. Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervenuto questo pomeriggio a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, alla presentazione del catalogo della mostra “Renzo Tubaro. Intonare la realtà”, dedicata alla pittura, all’affresco e al disegno dell’artista, esposizione che si può visitare fino al 15 marzo 2026. Nel suo intervento, Anzil ha richiamato il valore della cultura di frontiera, “capace di dialogare con le identità oltre confine partendo però dalla conoscenza profonda della propria storia e delle proprie radici”.

“Le opere di Tubaro – ha detto il vicegovernatore Anzil – restituiscono una realtà che appartiene all’artista e, allo stesso tempo, alla comunità, nei paesaggi e nei volti riconoscibili del Friuli, offrendo un’immagine in cui riconoscersi e di cui sentirsi orgogliosi”. L’assessore ha quindi sottolineato il ruolo strategico della cultura per lo sviluppo regionale, ricordando l’impegno del Friuli Venezia Giulia negli investimenti culturali e il percorso che vede la nostra regione protagonista a livello europeo, con Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della cultura e Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. “Un quadro che conferma lo stato di vitalità del sistema culturale regionale” ha sottolineato Anzil. Villa Manin, luogo simbolo e ricco di potenzialità, è al centro di questa visione. “In questo contesto si inserisce la scelta di investire risorse e progettualità per valorizzare il complesso e riscoprire i grandi autori del territorio” ha aggiunto, ancora, il vicegovernatore, il quale ha ringraziato la sinergia istituzionale che ha reso possibile la mostra e il catalogo, vedendo protagonisti Regione, Comune di Codroipo, Erpac Fvg , Progetto integrato cultura (Pic), insieme ai partner privati coinvolti.