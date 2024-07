In 4 mila a Villa Manin per Hauser, rockstar mondiale del violoncello

Archi, corde, fiati, percussioni, fiamme e fuochi d’artificio: è stato uno show veramente spettacolare quello di HAUSER, la rockstar mondiale del violoncello, che ieri sera ha richiamato 4.000 spettatori a Villa Manin, accorsi da ogni dove per l’unica data in Italia della sua tournée da solista, organizzata da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con l’Erpac FVG e PromoTurismoFVG.

Dopo il successo ottenuto con i 2Cellos che negli ultimi dieci anni hanno completamente rivoluzionato la “scena classica”, avvicinando milioni di persone al violoncello e alla musica strumentale, Hauser ora sta continuando la sua carriera da solista accompagnato sul palco da una super band multientica e ieri sera anche da una ospite d’eccezione: la violinista statunitense Caroline Campbell, che ha impreziosito ulteriormente la serata.

Dall’Adagio di Albinoni all’Hallelujah di Leonard Cohen, passando per alcuni omaggi all’Italia (Caruso e Volare), alcune colonne sonore (Titanic, Il Gladiatore, Il Pirata dei Caraibi e La Casa di Carta), alcune canzoni dai ritmi latini e l’immancabile finale rock’n’roll con le fiamme e i fuochi d’artificio sulle note di Highway to Hell e Livin’ on a prayer: uno show davvero completo quello di HAUSER per una serata magica, che riconferma Villa Manin nel circuito dei più importanti concerti nazionali e internazionali. Il prossimo atteso appuntamento è fissato per il 19 luglio con Nile Rodgers e i suoi mitici Chic.

foto by Simone Di Luca Photography