BUSINESS FVG
martedì 2 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Villa Santina, allarme lavoro: dipendenti senza stipendi alla “Sapori Antichi”
Isabel nasce in casa: l’infermiera guida il papà al telefono
Aquileia, case e futuro: consegnati 16 nuovi alloggi in classe A4
Rivoluzione nel trasporto marittimo: sarà la Regione a gestirlo
Cade mentre pulisce i vetri di casa, grave una donna di...
Fernetti, iniziati i lavori di asfaltatura del piazzale
Ok a intesa su utilizzo di droni per la Protezione Civile
Ciclismo tra storia e innovazione venerdì sera nell’oratorio di Passons
Udine, scritte imbrattano la vetrina del negozio Kobo Shop
Maltempo, allagamenti nel Pordenonese. Grosso albero cade a Sacile
BUSINESS FVG


Villa Santina, allarme lavoro: dipendenti senza stipendi alla “Sapori Antichi”

Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Villa Santina scatta la mobilitazione per i lavoratori del pastificio “Sapori Antichi”, noto per la produzione di pasta colorata con ingredienti naturali. Gli 11 dipendenti da 4 mesi si trovano senza stipendio e sul caso è stato anche attivato l’Ispettorato del lavoro che ha iniziato a muoversi per il recupero degli emolumenti pregressi.

Dopo i segnali di apertura promessi dall’azienda, la situazione non è migliorata nonostante a fine luglio sia avvenuto il pagamento della mensilità di marzo 2025, ottenuta anche grazie alle interlocuzioni avviate tra il Pastificio Soldati e le sigle sindacali Flai Cgil e Fai Cisl.

Al momento, degli ammortizzatori sociali annunciati dall’azienda non si hanno avuto ancora notizie. L’obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro in una zona fragile come la Carnia, dove le alternative occupazionali sono poche.  I sindacati restano vigili e chiedono garanzie concrete sul futuro dell’azienda.

