Villa Santina, allarme lavoro: dipendenti senza stipendi alla “Sapori Antichi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Villa Santina scatta la mobilitazione per i lavoratori del pastificio “Sapori Antichi”, noto per la produzione di pasta colorata con ingredienti naturali. Gli 11 dipendenti da 4 mesi si trovano senza stipendio e sul caso è stato anche attivato l’Ispettorato del lavoro che ha iniziato a muoversi per il recupero degli emolumenti pregressi.

Dopo i segnali di apertura promessi dall’azienda, la situazione non è migliorata nonostante a fine luglio sia avvenuto il pagamento della mensilità di marzo 2025, ottenuta anche grazie alle interlocuzioni avviate tra il Pastificio Soldati e le sigle sindacali Flai Cgil e Fai Cisl.

Al momento, degli ammortizzatori sociali annunciati dall’azienda non si hanno avuto ancora notizie. L’obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro in una zona fragile come la Carnia, dove le alternative occupazionali sono poche. I sindacati restano vigili e chiedono garanzie concrete sul futuro dell’azienda.