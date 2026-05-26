Villesse, la sindaca Viola: “Segreto successo non è nei partiti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giorno dopo le votazioni a Villesse la vita della comunità scorre nel segno della continuità. Flavia Viola è stata infatti rieletta prima cittadina doppiando il suo sfidante Gianpiero Burgnich e ottenendo il 70% delle preferenze. La realtà isontina è una delle poche dove il vento politico è spirato verso il centrosinistra, ma l’analisi della sindaca sposta l’attenzione dalla questione partitica.

Realtà nota per la presenza dell’uscita autostradale e di grossi centri commerciali alle porte del paese, Villesse ha anche molta vitalità associazionistica.