Viola la permanenza domiciliare, riceve una bottigliata in testa dall’ex

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La pena che gli era stata inflitta dal giudice – obbligo di permanenza domiciliare – parlava chiaro. Ad un uomo di 42 anni, originario di Paternò ma domiciliato a Udine, era stato imposto il divieto di uscire dalla sua abitazione dalle 20 alle 7 del giorno seguente.

Ieri sera, però, quello stesso uomo ha deciso spontaneamente di violare la pena inflitta e si è recato in via Zanon dove, al termine di una discussione, scoppiata per futili motivi, è stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro. A sferrargli il violento colpo, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi, l’ex compagna, pluripregiudicata, di 27 anni.

L’uomo, rimasto contuso, è riuscito comunque a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto personale del 118 che, dopo le prime cure, l’ha trasferito all’ospedale di Udine. E’ stato dimesso con una prognosi di quattro giorni.

In via Zanon è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, che ha immediatamente individuato la donna: è stata denunciata per lesioni personali aggravate.

Il 42enne, invece, è stato denunciato per non aver rispettato l’obbligo di permanenza domiciliare.