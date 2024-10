Violazione del divieto di ritorno a Pordenone, 23enne denunciato

Un 23enne al momento senza una precisa dimora è stato denunciato per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pordenone emessa dal Questore nel novembre del 2023. Il giovane è stato fermato in compagnia di alcuni coetanei mentre passeggiava per via Mazzini. Nelle tasche i militari dell’Arma gli hanno trovato, inoltre, circa 1 grammo di anfetamina, dettaglio che ha fatto scattare una segnalazione per tossicodipendenza, nonché di un coltello da cucina con una lama da 12 cm occultati nello zaino