Violazioni nelle sale gioco: 26 sanzioni a Monfalcone

Numerose irregolarità sono emerse nelle sale gioco e nei locali di Monfalcone dotati di apparecchi di intrattenimento. Durante i controlli effettuati dalla Polizia locale in 33 esercizi sono state elevate 26 sanzioni – per un totale di 6.300 euro di multe – per violazioni degli orari, mancata esposizione delle informazioni obbligatorie e oscuramento delle vetrine.

I controlli hanno interessato 8 sale giochi, 21 pubblici esercizi e 4 rivendite di tabacchi. Le verifiche sono state effettuate per prevenire e contrastare la ludopatia e vigilare sul rispetto delle norme che regolano il gioco lecito, ha spiegato la consigliera delegata alla Sicurezza, l’on. Anna Maria Cisint.

“Manteniamo alta l’attenzione sul tema della ludopatia – ha sottolineato Cisint – un fenomeno che incide profondamente sul benessere sociale delle persone e delle proprie famiglie”.