Violazioni sulla sicurezza, sospese 3 pizzerie di Lignano

Tre pizzerie di Lignano Sabbiadoro sono state sospese per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. I controlli, condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro con il supporto delle Compagnie di Latisana e Udine, hanno portato a sanzioni per oltre 90.000 euro nei confronti di sei esercizi pubblici e un’officina. L’operazione rientra in un piano di ispezioni più ampio, volto a garantire il rispetto delle leggi sulla sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro nella provincia di Udine.

In particolare, una delle pizzerie di Lignano è stata multata con oltre 25.000 euro per l’assenza di un addetto antincendio, la mancata dotazione di una cassetta di primo soccorso e l’assenza del piano di emergenza ed evacuazione. Altre due pizzerie della stessa zona sono state sanzionate con 13.000 euro ciascuna per l’omessa redazione del piano di emergenza.

A Codroipo, un’altra pizzeria è stata multata per oltre 7.000 euro a causa della mancanza di una cassetta di primo soccorso e per l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni. Nella stessa località, un bar ha ricevuto una sanzione di 15.000 euro per la mancata manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio, l’assenza della cassetta di primo soccorso e la mancanza di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori.

Anche un’officina meccanica di Codroipo è stata sanzionata con una multa di oltre 10.000 euro per la mancata formazione del personale sulla sicurezza.

Infine, a Pasian di Prato, un ristorante è stato multato con 15.000 euro per la mancata dotazione della cassetta di primo soccorso e l’assenza di formazione per il personale.