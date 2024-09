Violenta aggressione all’ex compagna in pieno centro a Pordenone

Ha aggredito l’ex compagna in pieno centro a Pordenone, alle luci dell’alba di domenica 15 settembre. Per questo un trentenne italiano, residente in città è stato arrestato dalla Polizia. Per lui è scattato il codice rosso. I due, avevano alle spalle una relazione finita. Lui l’ha attesa sotto casa in viale della Libertà al rientro da una serata in compagnia di amici, aggredendola brutalmente. La donna è riuscita a mettersi in salvo anche con l’aiuto di altre persone che hanno allertato allertare le forze dell’ordine. Dopo la chiamata, gli agenti della Squadra Volante hanno raggiunto tempestivamente il luogo dell’aggressione, dove trovavano l’uomo visibilmente alterato con evidenti tracce di sangue sugli indumenti e la donna con il volto tumefatto e ricoperto di sangue. Sul posto è arrivato il personale sanitario che ha trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Non ha riportato gravi ferite, ma lo shock è stato forte. E’ stata comunque ricoverata con una prognosi di trenta giorni

Il suo ex, già destinatario di ammonimento da parte del Questore di Pordenone, è stato arrestato per lesioni aggravate ed è finito ai domiciliari a disposizione della Procura.