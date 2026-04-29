Violenta rapina al Parco Moretti: arrestati due uomini

Un’aggressione brutale, consumata al Parco Moretti di Udine, si è conclusa con l’arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

La vittima, un uomo residente nel capoluogo friulano, è stata sorpresa da due sconosciuti mentre transitava vicino all’area verde. Senza troppi preamboli, i malviventi sono passati alle vie di fatto: l’uomo è stato raggiunto da una raffica di calci e pugni: un’azione violenta finalizzata a neutralizzarlo per sottrargli gli effetti personali. I rapinatori sono riusciti a strappargli l’orologio e lo zaino, al cui interno era custodito il portafoglio.

L’allarme è scattato immediatamente. La centrale operativa dell’Arma ha coordinato le ricerche sul campo, diramando le descrizioni dei sospettati a tutte le pattuglie in zona. La prontezza dei militari ha dato i suoi frutti in pochi minuti: i due responsabili – identificati come due cittadini stranieri di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora – sono stati intercettati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi, ancora in possesso della refurtiva.

Dopo il fermo, gli oggetti rubati sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario. Per i due aggressori, invece, si sono aperte le porte del carcere. L’accusa nei loro confronti è di rapina in concorso.