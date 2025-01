Violentò “brutalmente” una 19enne sul ponte di Adamo ed Eva: condannato a 9 anni

GUARDA IL VIDEO Gravità e brutalità. Condotte riconosciute oggi dal gup del tribunale di Pordenone, Milena Granata, in Jair Stiven Colorado Sinisterra, il 30enne condannato a nove anni per la violenza nei confronti della 19enne aggredita la notte tra l’8 e il 9 giugno mentre stava percorrendo il ponte di Adamo ed Eva.

Per l’avvocato Fabio Gasparini, che ha assistito la giovane, non ci sono dubbi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Magaraci, ha scelto il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena. Il giudice ha condannato Sinisterra anche al pagamento del risarcimento del danno in favore della 19enne per un totale di 200mila euro.