Violentò e maltrattò la moglie, condannato a 3 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I maltrattamenti nei confronti della moglie non si sono limitati agli insulti e alle umiliazioni davanti alla figlioletta di 8 anni. L’ha colpita con schiaffi e pugni, anche minacciandola di morte. E in diverse occasioni ha costretto la donna a subire atti sessuali. Accuse gravissime, per le quali un cittadino albanese di 41 anni residente nella Bassa friulana è stato condannato a 3 anni di reclusione dal gup di Udine Carlotta Silva per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale. Il pm aveva chiesto 6 anni e 6 mesi di reclusione.

La condizione infernale in cui viveva la donna è emersa nel 2023 quando l’uomo ha chiamato i carabinieri durante un litigio con la moglie. Arrivati sul posto, i militari si sono subito resi conto che la situazione era grave. Così hanno sentito la donna, che ha raccontato quanto le stava succedendo. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare, ma le cose non sono migliorate: alcuni mesi dopo è tornato a casa e i litigi sono ripresi. Dopo il secondo intervento dei carabinieri, è stato posto ai domiciliari fuori regione, mentre la moglie e la figlia, rappresentate dall’avvocato Elena Muz, sono state accolte in un alloggio di emergenza messo a disposizione dai servizi sociali.

Ieri la sentenza del Gup, che ha condannato l’uomo, difeso dall’avvocato Paola Diana, a risarcire figlia e moglie con 10mila euro. La misura cautelare dei domiciliari è stata revocata e sostituita con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alle familiari.