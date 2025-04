Violento frontale tra due auto a Basiliano, due feriti

Violento scontro tra due auto questa sera a Basiliano. Lo schianto si è verificato alle 19.10 circa, all’incrocio tra via Roma e via Europa Unita. Due auto, una Audi guidata da una donna di 30 anni e una Fiat Punto guidata da un uomo di 59 anni, sono state coinvolte in un violento frontale.Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida dell’Audi non ha frenato e ha tamponato la Fiat Punto, ferma sulla strada. A sua volta l’utilitaria è stata sbalzata a trenta metri in avanti.I due conducenti sono stati trasportati in ospedale a Udine con ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Codroipo, la SORES e i Carabinieri

.I Vigili del Fuoco, che passavano sul posto al termine di un altro intervento, hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area del sinistro. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine.L’incidente ha causato un’interruzione del traffico nell’area, ma non ci sono stati altri feriti o danni a persone o cose.