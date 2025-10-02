Violentò la sorellina, condannato a 9 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il reato contestato era gravissimo: aver costretto la sorellina minorenne a subire atti sessuali. Il Tribunale di Udine ha riconosciuto colpevole violenza sessuale aggravata un 24emnne di origine straniera, residente in provincia di Udine, a 9 anni di reclusione, un anno in meno di quanto chiesto dal pm.

Stando alle accuse, tra il gennaio e il settembre 2020 il giovane, che all’epoca aveva 19 anni, approfittò in tre occasioni della ragazzina 14enne. Nel primo episodio, la bloccò in bagno dopo che era uscita dalla doccia, le tappò la bocca con la mano e la costrinse a subire atti sessuali, minacciandola di morte se avesse raccontato a qualcuno quanto accaduto. Successivamente la costrinse per due volte a subire un rapporto completo bloccandola sul letto. Il ragazzo, inoltre, chiese a un’altra sorella di consumare rapporti sessuali in cambio di soldi e sigarette.

Il difensore del ragazzo, l’avvocato Riccardo Prisciano, ha annunciato appello. “Sono sorpreso della sentenza – ha commentato – in quanto non vi è alcuna prova della veridicità del racconto della ragazza”.