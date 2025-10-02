  • Aiello del Friuli
giovedì 2 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Patente ‘salvata’ 2 volte dall’intelligenza artificiale
Violentò la sorellina, condannato a 9 anni di reclusione
‘O Friuli o Buttrio’, Luna Park di Santa Caterina a rischio
Dalla Campania a Udine per truffare gli anziani: arrestato
Udine: nessun concerto dopo il corteo pro Pal del 14 ottobre
Operazione interforze, in sei davanti al Gup: verso il giudizio abbreviato
Chiusaforte: il Comune verso l’acquisizione della Stazione della Ciclovia
Udine Fiere inaugura Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG: 180...
Sciopero generale per Gaza e la Flotilla: 4 le manifestazione in...
Collegamento Trieste-Istria in estate ben 18mila passeggeri
Cronaca

Violentò la sorellina, condannato a 9 anni di reclusione

E' la condanna inflitta oggi dal Tribunale di Udine a un 19enne di origine straniera residente in Provincia di Udine.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il reato contestato era gravissimo: aver costretto la sorellina minorenne a subire atti sessuali. Il Tribunale di Udine ha riconosciuto colpevole violenza sessuale aggravata un 24emnne di origine straniera, residente in provincia di Udine, a 9 anni di reclusione, un anno in meno di quanto chiesto dal pm.

Stando alle accuse, tra il gennaio e il settembre 2020 il giovane, che all’epoca aveva 19 anni, approfittò in tre occasioni della ragazzina 14enne. Nel primo episodio, la bloccò in bagno dopo che era uscita dalla doccia, le tappò la bocca con la mano e la costrinse a subire atti sessuali, minacciandola di morte se avesse raccontato a qualcuno quanto accaduto. Successivamente la costrinse per due volte a subire un rapporto completo bloccandola sul letto. Il ragazzo, inoltre, chiese a un’altra sorella di consumare rapporti sessuali in cambio di soldi e sigarette.

Il difensore del ragazzo, l’avvocato Riccardo Prisciano, ha annunciato appello. “Sono sorpreso della sentenza – ha commentato – in quanto non vi è alcuna prova della veridicità del racconto della ragazza”.

