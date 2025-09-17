  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 17 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bufera sulla sicurezza a Udine, parla il sindaco De Toni
Violento nubifragio, si allagano strade e scantinati. Decine gli alberi caduti
Vandalismi, l’ira del sindaco: “Atti vergognosi, ora pugno duro”
Comitato Udinese sicura: guida del timone a Sara Rinaldi
Sit-in per la sicurezza, l’organizzatore: politici non graditi
Sicurezza, il Questore vieta corteo di venerdì a Udine. Sarà sit-in...
Corteo per la sicurezza a Udine, si dimette il presidente del...
Post istigatori e ‘ambiente ultras’, il corteo per la sicurezza ridimensionato...
Super rimonta Juve, Borussia Dortmund acciuffato in extremis
Maltempo in Friuli: alberi caduti e allagamenti
BUSINESS FVG


Cronaca

Violento nubifragio, si allagano strade e scantinati. Decine gli alberi caduti

Un'altra ondata di maltempo si è abbattuta ieri sulla nostra Regione.
Alberto Comisso
Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pioggia battente, vento forte e grandine. Un’ondata di maltempo si è abbattuta ieri pomeriggio su gran de parte del Friuli Venezia Giulia. Oltre 100 le richieste d’intervento pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco, che da ieri sera sono al lavoro per decine di alberi e rami caduti, scantinati e strade allagati, elementi costruttivi pericolanti e conseguenti blackout.

Al comando dei Vigili del fuoco di Udine, dove per far fronte alle richieste di soccorso sono state trattenute in servizio 10 unità smontati dal turno diurno, alle 20.30 erano stati portati a termine 29 interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo; 30 erano quelli ancora da svolgere. A Gorizia, dove il nubifragio si è abbattuto poco prima delle 20, gli interventi già conclusi alle 20.30 erano 5 e 40 erano quelli ancora da eseguire. Sei invece i soccorsi portati a termine dal personale del comando di Trieste che alle 20.30 contava ancora una decina di richieste da evadere.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte per far fronte all’emergenza. Settantuno gli interventi portati a termine per alberi caduti, allagamenti ed elementi costruttivi pericolanti. Diversi i comuni colpiti: Prepotto, Drenchia, Pozzuolo, San Giovanni al Natisone, Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Bicinicco, Pasian di Prato, Campoformido, Santa Maria la Longa, Palmanova, San Vito al Torre e Trivignano. Ammollo è finita anche parte del comune di Chiopris Viscone, 18 le case finite sott’acqua. Il forte vento ha causato inoltre la caduta di una grossa pianta tra San Vito al Torre e Nogaredo.

Pioggia a catinelle e grandine anche su Udine. Numerosi gli scantinati allagati, così come problemi sono stati registrati alla scuola superiore Ceconi: l’acqua ha invaso aula magna e la zona delle officine. Un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso tra Pasian di Prato e Passons.

Allagato ancora una volta il sottopasso di via Marsala, una violenta grandinata ha interessato la zona di Udine Sud. Strade imbiancate, sempre dalla grandine, anche a Trieste e nel Goriziano. Tra le più colpite Medea, Ronchi dei Legionari, Romans d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo e Turriaco.

