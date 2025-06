Violento scontro tra due auto, una finisce nel fosso: un ferito

Due auto – una Ford C Max e una Fiat Punto – si sono scontrate oggi pomeriggio, alle 15, sulla sp19, a Oleis di Manzano. Le cause sono al vaglio dei carabinieri.

La C Max, a causa del violento impatto, si è capottata nel fosso che costeggia la strada . Il conducente, un 20enne di Martignacco, ha riportato ferite lievi. Illesa invece l’altra automobilista, una donna di Pisa di 54 anni. Il ferito è stato condotto per accertamenti all’ospedale di Udine.