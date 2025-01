Violentò una minorenne al Parco Moretti, condannato a 10 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima le offrì uno spinello e poi la portò in un campo vicino al Parco Moretti a Udine. Qui, approfittando del suo stato alterato, violentò la ragazza, appena 15enne. La cosa non finì lì. Alcuni mesi dopo la tempestò di telefonate, cercò nuovamente di offrirle droga e in un occasione riuscì a palpeggiarla. Accuse gravissime, per le quali un cittadino ghanese di 32 anni è stato condannato dal Tribunale di Udine a 10 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. A fine pena, sarà espulso dal territorio nazionale. Per lui il pm aveva chiesto 12 anni.

I due si incontrarono al parco udinese nell’ottobre del 2022. Stando al capo d’imputazione, l’uomo propose alla ragazza di consumare assieme uno spinello. Lei accettò e i due si appartarono in un campo lì vicino, protetto da una fila di alberi. Quindi l’aggressione e la violenza sessuale ai danni della giovane, che cercò inutilmente di sottrarsi.

Dieci mesi dopo, lei rischiò di essere nuovamente vittima del 32enne. Lo incontrò per caso in una via vicino alla stazione di Udine. Quando l’uomo la vide, la invitò a consumare altro stupefacente e, al suo rifiuto, la prese per un braccio. Questa volta, la ragazza riuscì a divincolarsi e a salire su un autobus. Lui non desistette: seguì il bus in bicicletta e a una fermata vicino a viale Venezia le offrì nuovamente la cannabis. Per sfuggire alle sue attenzioni, la malcapitata dovette rifugiarsi in Questura. Infine, qualche giorno dopo, la rincontrò casualmente per strada e le mise una mano sul sedere, senza darle il tempo di opporsi. Innumerevoli in questo periodo le sue chiamate al cellulare della ragazza.

Il difensore del 32enne, l’avvocato Paolo Coseano, valuterà l’appello dopo aver letto le motivazioni.