Violenza a Udine: aggrediti in due distinti episodi dipendenti ‘Alla Lampara’

Due aggressioni nella stessa settimana, ad altrettanti dipendenti. E’ la denuncia di Raffaele Pizzoferro, titolare della pizzeria “Alla Lampara di Udine”: due episodi di violenza che si sommano a quelli che da qualche tempo stanno minando la sicurezza degli udinesi. Ad inizio settimana, una giovane di origine filippina è stata molestata dopo il turno di lavoro da una persona che l”ha seguita in macchina, cercando di fermarla, prima che lei riuscisse agilmente a salire in casa. Giovedì sera, alle 23, un altro dipendente di origine rumena è stato raggiunto da tre giovani che lo hanno malmenato e gli hanno sferrato un pugno al volto per rubargli la pizza e il portafoglio. E’ finito all’ospedale per le ferite e lo shock. Shock che ha colpito anche i suoi datori di lavoro. GUARDA IL VIDEO