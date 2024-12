Violenza di Genere, bufera in Consiglio Comunale a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono passate due settimane. Ciò nonostante il tema della violenza di genere continua a far discutere. Anzi, su questo argomento si è alzata una bufera in Consiglio comunale a Udine, con la minoranza che è uscita dall’aula.

Oggetto del contendere, la manifestazione di sentimenti – depositata proprio il 25 novembre – a firma di Emma Ferrari del PD, e di Antonella Fiore di Spazio Udine. Nel mirino dell’opposizione alcuni passaggi del documento, in particolare quello contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per la critica al concetto di patriarcato e quello contro il governo Meloni, definito distante dalla società civile. Puntualizzazioni inaccettabili per l’opposizione.

Per il capogruppo del Pd Jacopo Cainero la minoranza, invece di uscire, avrebbe dovuto discutere e cercare una convergenza.

In tarda serata il sindaco Alberto Felice De Toni ha presentato il bilancio da 271 milioni di euro per il 2025. In particolare 75 milioni sono destinate alle politiche sociali e 22 milioni ciascuno ad ambiente e istruzione.

L’opposizione ha già annunciato voto contrario.