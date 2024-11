Violenza tra i giovani, è allarme in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continuano a far discutere i fatti accaduti sabato a Pordenone e a Udine nella zona delle due stazioni, dove si sono fronteggiati gruppi di ragazzi, molti dei quali non sono del posto, ma arrivati in città in treno o in autobus, anche da fuori regione. Domenica, inoltre, a Trieste un 18enne kosovaro è stato accoltellato alla schiena da alcuni coetanei. Fatti che allarmano chi vive in quelle zone, come hanno testimoniato alcuni udinesi ai microfoni di Telefriuli, anche puntando il dito sull’accoglienza dei minori non accompagnati.

Dopo i fatti di sabato sera, l’amministrazione udinese sta pensando a come correre ai ripari e il tema sarà al centro di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Udine, non ancora fissata, che si terrà nei prossimi giorni. “Prima le criticità in Borgo Stazione – ha detto l’assessore alla Sicurezza di Palazzo D’Aronco, Rosi Toffano – riguardavano il Borgo in se stesso, ora si sta manifestando il fenomeno dell’arrivo dei ragazzi da fuori città. Tra le azioni che discuteremo in Prefettura, la possibilità che i controlli previsti nelle scuole della città decisi in questi giorni possano essere estesi agli arrivi in treno e in bus durante i weekend. Nelle prossime settimane fino a dicembre, poi, saranno attiverati gli street tutor”, conclude.

A chiedere più controlli è il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, che ha invitato le istituzioni a bloccare in tempo un fenomeno che sta facendo proselitismo in modo allarmante. “Chi si mette in tasca un coltello – dice – non pensa a difendersi, ma compie un gesto grave e irresponsabile. Da mesi risse, zuffe e aggressioni sono all’ordine del giorno: sono persone che maneggiano il coltello – continua – con la stessa disinvoltura con cui maneggiano lo smarphione. Servono controlli serveri – conclude – e punizioni esemplari”.