Violenza in centro a Udine: rapinato esperto di comunicazione

“Frequento le città di tutta Europa per lavoro e non ho mai avuto problemi. Sono stato rapinato per la prima volta nel mio Friuli, in pieno centro a Udine”. A parlare è Giulio Di Lorenzo, 33enne di Casarsa e titolare dell’agenzia di comunicazione Popcom Studio, che in questi giorni ha collaborato con Azalea per il concerto di Francesco De Gregori in Castello, saltato ieri sera per il maltempo.

“Verso le 21 ho parcheggiato la mia auto – racconta Di Lorenzo – nella zona di piazza Primo Maggio. Appena sono sceso dalla vettura, sono stato fermato da uno straniero di circa 30 anni che, coltello alla mano, mi ha ordinato di dargli il cellulare. Io l’ho immediatamente consegnato e poi lui è scappato”.

Di Lorenzo ha poi trovato lì vicino una pattuglia della polizia, che gli ha consigliato di bloccare lo smartphone e di denunciare la rapina, cosa che lui ha fatto stamattina presentandosi alla stazione dei carabinieri di Casarsa.

“La cosa non ha senso – commenta la vittima -. Rubare un telefono è la cosa più stupida da fare perché può essere subito bloccato. Adesso chi mi ha rapinato può usare il mio cellulare come soprammobile”.