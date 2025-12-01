Violenza sessuale alla collega, condannato a sette anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La prima esperienza di lavoro stagionale a Lignano per una friulana di 21 anni non poteva essere più traumatica: è stata violentata dal collega mentre dormiva nel proprio alloggio. Per quell’episodio il Tribunale di Udine ha condannato Natalino Dos Reis Ramos, 52 anni originario di Capo Verde e residente a Muzzana, a 6 anni e 8 mesi di reclusione, quattro mesi in meno rispetto a quanto chiesto dal pm.

La vicenda risale al giugno di due anni fa quando – secondo l’accusa – la giovane vittima, residente in Friuli occidentale, venne approcciata in maniera pesante dal collega. Mentre rientravano in auto da una serata con amici, l’uomo le infilò una mano sotto la gonna. Lei l’afferrò e l’allontanò. Il cinquantenne tornò alla carica due sere dopo. Entrò nella sua stanza e, distesosi sul letto, la costrinse a subire le sue avances. La ragazza, si mise in salvo chiudendosi in bagno. Alcune settimane dopo trovò la forza di denunciare l’accaduto.

Soddisfatto della sentenza il legale della vittima, l’avvocato Silvia Querini. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Raffaella Liguori, ha annunciato appello.