Per 6 anni abusò della figlia della compagna, orco condannato a 10 anni

Ha abusato della figlia della compagna per 6 lunghi anni, da quando lei ne aveva 8. Fino al momento in cui la vittima si è confidata con un’insegnante e l’uomo, un 39enne rumeno residente nella Bassa friulana, è stato ripreso da una telecamera nascosta in casa sua dalle forze dell’ordine. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 10 anni di reclusione e al versamento di una provvisionale di 25mila euro.

Stando al capo d’imputazione, gli abusi sono cominciati in Romania, nel 2017. All’inizio si è limitato a toccarla, poi, una volta che la famiglia si è trasferita in Italia, la ha costretta in una decina di occasioni a subire atti sessuali quando la madre era fuori casa o dormiva. Diventata adolescente, la vittima si è opposta alle sue pretese e il 39enne ha cercato di comprare i suoi favori con denaro e regali.

Compiuti 15 anni, la giovane si è confidata con un’insegnate. La situazione è stata riferita al preside della scuola nella quale lei studiava e da lì è finita all’attenzione delle autorità. Le forze dell’ordine hanno installato una telecamera nella sua abitazione e a febbraio dell’anno scorso l’uomo è stato ripreso mentre abusava di lei. Il giorno stesso è stato arrestato. La giovane è stata quindi accolta in una struttura protetta.

“La pena inflitta – hanno detto il legale della ragazza, l’avvocato Consuelo Zanini, e il suo curatore speciale, l’avvocato Giulia Aloisi – è congrua rispetto alla gravità e alla reiterazione del gesto”. Il difensore del 39enne, l’avvocato Federica Zamboni, valuterà la miglior difesa per il suo assistito.