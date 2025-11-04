Violenza sessuale e maltrattanti in famiglia, arrestati due latitanti

Due latitanti sono stati arrestati in Albania. Entrambi erano ricercati per i gravi reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Udine, dalla Procura Generale di Trieste e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il supporto del Servizio Centrale Operativo nell’ambito del progetto “WANTED”.

Il primo arresto riguarda un 58enne albanese condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per la lunga serie di maltrattamenti commessi tra il 2008 e il 2023 ai danni della moglie in provincia di Udine. Dopo la condanna di primo grado, l’uomo aveva lasciato l’Italia per tornare nel Paese d’origine.

Il secondo latitante fermato è un 46enne, sempre di nazionalità albanese, che deve scontare una pena di 6 anni per un episodio di violenza sessuale avvenuto nel 2010 ai danni di una giovane affetta da deficit nella bassa friulana. Anche in questo caso, le attività investigative hanno permesso di localizzarlo e catturarlo per l’estradizione in Italia.

In Romania è stato invece rintracciato e arrestato anche un 35enne moldavo destinatario di ordine di carcerazione di 3 anni e 4 mesi per una serie di furti in esercizi pubblici commessi in provincia di Udine tra il 2009 e il 2010. I tre saranno estradati in Italia per espiare complessivamente quasi 14 anni di pena.