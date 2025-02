Violenza sessuale sulla figliastra, condannato a 9 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era gravissima: aver costretto la figliastra a subire atti sessuali, anche completi, per quattro lunghi anni per lo più tra le mura di casa, fin da quando lei ne aveva appena 11.

Per questo il Tribunale di Udine ha inflitto a un cittadino colombiano di 44 anni, residente nell’area del capoluogo friulano, nove anni di reclusione. I giudici lo hanno condannato anche a risarcire la vittima, oggi ventenne, con 50mila euro. Secondo il capo d’imputazione, le violenze cominciarono nel 2016, quando la piccola, figlia della moglie dell’imputato, frequentava le scuole medie, e continuarono fino al 2019. Una volta al mese, il patrigno la costringeva a subire le violenze in casa o in altri luoghi.

Fino a quando la ragazza, nel 2020, ha avuto il coraggio di parlare e di dire cosa le era successo negli anni precedenti. Da qui la denuncia. I difensori dell’uomo, gli avvocati Chiara Grasso e Maurizio Landelli, hanno già annunciato appello. “Siamo convinti – commentano – dell’innocenza del nostro assistito”.