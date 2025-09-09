Violenza sessuale sull’amica 13enne, condannato a 4 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aver costretto l’amica di 13 anni a subire un rapporto sessuale, approfittando del fatto che lei aveva bevuto. E’ la gravissima accusa per la quale un friulano di 21 anni è stato condannato con il rito abbreviato dal gup di Udine a quattro anni di reclusione, all’interdizione perpetua da incarichi che implichino contatti con minori e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Tutto è successo a fine agosto di due anni fa. Il ragazzo, allora 19enne, andò dall’amica, che era a casa da sola, trovandola in uno stato di alterazione alcolica. Prima le diede alcuni baci sul divano, poi la seguì in camera e, nonostante la ragazzina gli abbia più volte detto che non voleva, data la sua giovanissima età, la costrinse a stendersi sul letto e a subire un rapporto sessuale.

Il gup ha condannato il 21enne anche a versare alla vittima, rappresentata dall’avvocato Andrea Coluccia, 25mila euro e a risarcire i genitori della giovane, seguiti dall’avvocato Carlo Monai, con 5mila euro ciascuno.

L’avvocato Francesca Maurig, difensore del ragazzo assieme al collega di Studio Antonio Di Piazza, ha annunciato appello.