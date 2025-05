Violenza sessuale, un calciatore nei fari della Procura

La Procura della Repubblica di Udine ha confermato di aver aperto un fascicolo d’indagine dopo che una donna, come anticipato per primi ieri da Telefriuli, ha denunciato di aver subito atti sessuali da un calciatore professionista.

Lo sportivo, secondo il racconto della donna che è ora all’esame e alla verifica di fondatezza e veridicità da parte degli investigatori, nella notte tra domenica e lunedì avrebbe abusato di una 32enne in un appartamento a Campoformido. Non si tratterebbe, però, dell’unica persona iscritta nel registro degli indagati. Nella vicenda sarebbero coinvolte anche altre due persone.

Il fascicolo d’indagine, affidato al sostituto procuratore Marco Panzeri, è stato aperto dopo la denuncia-querela presentata dalla donna.

Secondo il suo racconto, dopo aver subito atti sessuali, ha raggiunto autonomamente l’ospedale civile di Udine dov’è stata assistita dal personale sanitario ed ascoltata dai carabinieri.

Una serata trascorsa con degli amici in un locale pubblico di Campoformido – ha detto la donna ai Carabinieri- qualche bicchiere di troppo e poi – sempre a suo dire – gli episodi di natura sessuale.

Era ubriaca – ha riferito – ed è stata accompagnata dal calciatore in un appartamento dove, poi, avrebbe subito atti sessuali. La giovane avrebbe cercato di opporsi alle avance che lo sportivo e due suoi ospiti le avrebbero fatto. Ma ogni suo tentativo sarebbe stato vano.

I carabinieri stanno facendo una serie di accertamenti e indagini per verificare la fondatezza e l’eventuale veridicità del racconto della donna e, al termine di una parziale attività investigativa, hanno denunciato il giocatore di calcio per l’ipotesi di violenza sessuale.