Violenza su minore, friulano condannato a 9 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ha costretta con la forza a subire atti sessuali, nonostante i ripetuti ‘no’ della ragazza non ancora maggiorenne. Caro il prezzo che ha pagato: nove anni di reclusione. La pesante condanna è stata inflitta a un 26enne della Carnia, attualmente in carcere a Tolmezzo per altro reato, dal gup di Udine Roberta Paviotti, che lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata.

La violenza risale al maggio 2023, ma già nel 2022 la ragazza era finita nel mirino del 26enne, che in due occasioni compì atti di autoerotismo davanti alla giovane. In un caso la costrinse anche a togliersi maglietta e reggiseno. L’anno successivo approfittò del fatto di essere rimasto da solo con lei per costringerla prima a baciarlo, poi a compiere atti sessuali. A nulla sono valsi i ‘no’ della giovane, che ha cercato ripetutamente di respingerlo fino a quando il 26enne ha mollato la presa. Quella sera la vittima ha trovato la forza di raccontare tutto al fidanzato e a un’amica, per poi rivolgersi alle forze dell’ordine.

Il 26enne è stato interdetto in perpetuo da qualsiasi incarico in strutture frequentate prevalentemente da minori. Il gup ha inoltre disposto che, scontata la pena, per un anno non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori e che dovrà informare le forze dell’ordine sulla sua residenza e sui suoi spostamenti.