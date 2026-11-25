Quasi una denuncia al giorno soltanto nell’Udinese, reati in crescita nel Pordenonese e tre o quattro richieste d’aiuto ogni settimana nella sola caserma triestina di via dell’Istria. I bilanci diffusi oggi da Polizia di Stato e Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne restituiscono la fotografia di un’emergenza quotidiana in tutto il Friuli Venezia Giulia, che colpisce in modo trasversale dalle giovanissime fino alle ultrasettantenni.

È il territorio udinese a registrare i volumi più elevati per l’Arma: da inizio anno sono state gestite 674 segnalazioni per presunti maltrattamenti, liti o situazioni di rischio, con 537 interventi delle pattuglie. Le denunce formalizzate riconducibili al Codice rosso sono state 307 – quasi una al giorno – portando a 218 provvedimenti (tra arresti, denunce e misure cautelari), 13 ritiri cautelativi di armi e 65 segnalazioni ai servizi sociali.

Nel Pordenonese il consuntivo dei Carabinieri segna un incremento dei casi, saliti a 97 rispetto agli 87 dello stesso periodo del 2025. A pesare sono soprattutto i maltrattamenti in famiglia (46 casi) e gli atti persecutori (32), seguiti da 13 reati contro la libertà sessuale e 3 violazioni dei divieti di avvicinamento; in 22 episodi si è consumata la piaga della violenza assistita alla presenza di minori. Sempre a Pordenone, il questore Graziella Colasanto ha adottato 32 ammonimenti per atti persecutori e maltrattamenti, mentre sono 14 le misure cautelari applicate dalla Polizia di Stato (7 in carcere).

A Trieste, infine, l’attenzione si concentra sull’emersione del fenomeno e sul supporto alle vittime. Nella caserma dei Carabinieri di via dell’Istria si presentano in media 3-4 donne a settimana – dalle minorenni alle ultrasettantenni – e da inizio 2026 si sono tenuti una quarantina di colloqui nella “Stanza tutta per sé” realizzata con Soroptimist.