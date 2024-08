Violenza tra migranti, il Procuratore FF di Trieste lancia l’allarme

Non so per quanto tempo riusciremo a far fronte a questa emergenza perché non sappiamo come governare questo fenomeno. Il procuratore facente funzioni di Trieste, Federico Frezza, non si nasconde e lancia l’allarme sui migranti in occasione della conferenza stampa nella quale è stato annunciato l’arresto di 5 afgani che avevano aggredito 3 pakistani alle 9 di sera sul molo audace il 4 agosto. Sono episodi non isolati, ha spiegato Frezza, che avvengono in diverse parti della città e i protagonisti sembrano ignorare i rischi. Alla base c’è un problema etnico ma non solo come spiega il questore.

A preoccupare gli inquirenti è stata la genesi di questa aggressione: gli afgani in circa 10/15 hanno fatto una vera e proprio spedizioni punitiva con anche una taeser. 3 aggressori vivevano a Casa Malala dove avevano conosciuti gli aggrediti e ai quali avevano anche chiesto 3 mila dollari in contanti. Le imputazioni della Pm Ilaria Iozzi vanno dalla tentata violenza sessuale aggravata, alla tentata estorsione aggravata alle lesioni, i 5 considerati regolari in Italia sono ora in carcere mentre la squadra mobile guidata da Alessandro Albini sta comunque lavorando per rintracciare gli altri protagonisti. Ad essere attenzionate sono anche altre zone dalla città come i migranti che vivono in clandestinità in porto vecchio. GUARDA IL VIDEO