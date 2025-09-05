  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Agroalimentare: Zannier, filiere controllabili garanzia per consumatori
Terrorismo, un fermo della Procura di Trieste
Sbaracco in provincia di Udine con 86 aziende
Violenza a Udine, il Comitato Udine Sicura chiede un incontro urgente...
Operaio morto per l’amianto, condannata Fincantieri
Banca Generali, 471 milioni di raccolta ad agosto (+25%)
A Magnano in Riviera si inaugura il percorso “10mila passi ai...
Siringhe abbandonate tra le strade di Udine, Fratelli d’Italia chiede l’impiego...
Francesca Albanese al Parco del Torre per parlare di diritti
Difende giovane accerchiata da 6 stranieri: accoltellato in Piazza San Giacomo
Violenza a Udine, il Comitato Udine Sicura chiede un incontro urgente in Prefettura

Dopo l'accoltellamento in piazza San Giacomo e la recente rissa alla Casa dell'Immacolata, il gruppo di cittadini udinesi chiede misure immediate: presidi nei centri di accoglienza, controlli 24 ore su 24 e perquisizioni
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

L’accoltellamento avvenuto in piazza San Giacomo, dove un uomo è stato ferito per aver difeso una ragazza da un gruppo di sei giovani stranieri, ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza a Udine. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di famiglie e bambini, ha spinto il Comitato Udine Sicura a intervenire, chiedendo un incontro urgente con il prefetto Domenico Lione e il sindaco Alberto Felice De Toni anche alla luce della rissa scoppiata il 29 notte alla Casa dell’Immacolata tra due fazioni di ragazzi.

“La situazione è tornata a peggiorare – commenta il presidente Federico Malignani – e l’impressione è quella di trovarci di fronte a qualcosa che viene affrontata con fatalismo piuttosto che con decisione”. Il Comitato critica l’attuale gestione della sicurezza, percepita come passiva e priva di iniziative concrete e h il timore che la città stia scivolando nuovamente in una situazione di insicurezza. “Dopo un anno non c’è traccia di sicurezza partecipata o di altre iniziative volte a tutelare la città – aggiunge Malignani -. Nei quartieri periferici le cose non migliorano e il centro, che era tornato effettivamente a essere più sicuro, sta scivolando verso situazioni come quelle vissute due anni fa”.

La vicepresidente, Sara Rinaldi, ha aggiunto che “la città, un tempo tranquilla e a misura proprio di famiglia, è ostaggio di gruppi violenti che agiscono con arroganza”.

A fronte di questa situazione, il comitato ha stilato una lista di sei provvedimenti concreti e immediati da sottoporre alle istituzioni per restituire a Udine la tranquillità perduta. Le proposte puntano a un controllo più serrato dei centri di accoglienza, considerati il punto di partenza per ripristinare la sicurezza. Le richieste principali includono:

  1. Presidi fissi delle forze dell’ordine nei centri di accoglienza, attivi 24 ore su 24.
  2. Controllo sistematico delle entrate e delle uscite dai centri.
  3. Perquisizioni frequenti per verificare la presenza di armi e droga.
  4. Monitoraggio continuo dei gruppi potenzialmente pericolosi.
  5. Rafforzamento immediato della presenza delle forze dell’ordine nel centro e nelle zone più sensibili della città.
  6. Chiusura dei centri in caso di mancata vigilanza, per ragioni di pubblica sicurezza.

