Violenza a Udine, il Comitato Udine Sicura chiede un incontro urgente in Prefettura

L’accoltellamento avvenuto in piazza San Giacomo, dove un uomo è stato ferito per aver difeso una ragazza da un gruppo di sei giovani stranieri, ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza a Udine. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di famiglie e bambini, ha spinto il Comitato Udine Sicura a intervenire, chiedendo un incontro urgente con il prefetto Domenico Lione e il sindaco Alberto Felice De Toni anche alla luce della rissa scoppiata il 29 notte alla Casa dell’Immacolata tra due fazioni di ragazzi.

“La situazione è tornata a peggiorare – commenta il presidente Federico Malignani – e l’impressione è quella di trovarci di fronte a qualcosa che viene affrontata con fatalismo piuttosto che con decisione”. Il Comitato critica l’attuale gestione della sicurezza, percepita come passiva e priva di iniziative concrete e h il timore che la città stia scivolando nuovamente in una situazione di insicurezza. “Dopo un anno non c’è traccia di sicurezza partecipata o di altre iniziative volte a tutelare la città – aggiunge Malignani -. Nei quartieri periferici le cose non migliorano e il centro, che era tornato effettivamente a essere più sicuro, sta scivolando verso situazioni come quelle vissute due anni fa”.

La vicepresidente, Sara Rinaldi, ha aggiunto che “la città, un tempo tranquilla e a misura proprio di famiglia, è ostaggio di gruppi violenti che agiscono con arroganza”.

A fronte di questa situazione, il comitato ha stilato una lista di sei provvedimenti concreti e immediati da sottoporre alle istituzioni per restituire a Udine la tranquillità perduta. Le proposte puntano a un controllo più serrato dei centri di accoglienza, considerati il punto di partenza per ripristinare la sicurezza. Le richieste principali includono: